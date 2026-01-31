Delio Rossi | Con Ljajic l'ho pagata cara Suor Paola chiamò dopo un derby | hai fatto una promessa

Delio Rossi rivela che la scelta di far giocare Ljajic gli è costata cara. Ricorda che suore Paola lo ha chiamato dopo un derby per chiedergli se aveva mantenuto la promessa. Rossi, noto per il suo stile diretto, spiega come nel calcio di oggi spesso contano più le strategie di opportunismo che le idee vere.

Delio Rossi è stato un allenatore controcorrente in un calcio che spesso premia l’opportunismo più delle idee e a Fanpage.it racconta un’idea precisa di 'pallone' e di vita: ha vinto, ha perso, è caduto e si è rialzato senza mai rinnegare se stesso.🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ex centrocampista Giuseppe Vives ricorda il momento dopo la sconfitta del Torino contro il Napoli, terminata 5-0.

