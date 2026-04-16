La Fials Salerno ha segnalato una carenza di medici psichiatri e altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale dell’area Sud della provincia. La questione riguarda la mancanza di personale specializzato in quella zona, mentre il problema è stato portato nuovamente all’attenzione dei sindacati. La situazione viene descritta come grave e preoccupante, con un focus sulla disponibilità di risorse umane nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti La grave carenza di dirigenti medici psichiatri e di numerose altre figure professionali nel Dipartimento di Salute Mentale dell’area Sud della provincia di Salerno torna al centro dell’attenzione sindacale. La Fials Salerno ha inviato una nota ai vertici dell’Asl Salerno per chiedere un intervento immediato e il potenziamento degli organici, denunciando una situazione ormai non più sostenibile. A intervenire con forza è soprattutto Stefano Marzullo, segretario aziendale della Fials Salerno per il Dipartimento di Salute Mentale, che segnala le difficoltà quotidiane vissute dagli operatori e dai cittadini del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salute mentale, la Fials Salerno lancia l’allarme: psichiatri assenti nell’area Sud della provincia

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