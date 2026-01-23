La situazione dei servizi di salute mentale a Cava de’ Tirreni desta crescente preoccupazione. La Fials Salerno richiede un intervento immediato per garantire continuità e qualità assistenziale. È fondamentale affrontare con attenzione le criticità presenti, per assicurare supporto adeguato a chi ne ha bisogno e tutelare la salute della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Cresce la preoccupazione per il futuro dei servizi di salute mentale sul territorio di Cava de’ Tirreni. La possibile chiusura della struttura intermedia residenziale “Villa Agnetti” e del centro diurno del Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Salerno apre uno scenario che rischia di avere pesanti ricadute sanitarie e sociali sull’intera comunità cavese. A denunciare la situazione è la Fials Salerno, che chiede un intervento urgente delle istituzioni sanitarie e del Comune per scongiurare la perdita di presìdi pubblici considerati essenziali per la presa in carico delle persone con fragilità psichica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Servizi di salute mentale in bilico a Cava de’ Tirreni: la Fials Salerno chiede un intervento urgente

CNA Salerno, evento a Cava de’ Tirreni per l’EpifaniaCNA Salerno organizza a Cava de’ Tirreni un evento dedicato all’Epifania, intitolato “Il Regno della Befana e dei folletti del carbone”.

Incendio in un’abitazione a Cava de' Tirreni: intervento dei Vigili del FuocoUn incendio si è verificato in un’abitazione a Cava de' Tirreni, in via Alfonso Balzico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Salute mentale, il nuovo Piano d’azione punta sul territorio; Salute mentale, PANSM accolto positivamente. E ora avanti con le riforme; Indagine Censis- Lundebck Italia: salute mentale e cervello; Italiani e salute mentale: il 74% ha avuto esperienza con disturbi. Il rapporto Censis.

Piano salute mentale, così una regia unitaria consentirà di uniformare i servizi e di aggiornare le risposte ai nuovi bisogni dei cittadiniNel documento approvato dalla Conferenza Unificata l’obiettivo di far fronte con una visione nazionale all’emergenza che colpisce in modo trasversale diversi gruppi di popolazione a cominciare dagli a ... ilsole24ore.com

Salute mentale e cervello, cresce la domanda di prevenzione e accesso ai serviziSecondo il Rapporto Censis–Lundbeck Italia, il 90,3% degli italiani ritiene necessario intervenire precocemente sui disturbi di salute mentale e del cervello ... doctor33.it

Servizi integrati per quattro comuni, presente l’assessora regionale alla Salute facebook