Salute mentale a Milano | nuova app per trovare psicologi gratis

A Milano è stata introdotta una nuova applicazione digitale che permette ai minori di trovare facilmente servizi di supporto psicologico senza costi. La piattaforma è stata creata per rispondere alla domanda di assistenza specialistica, in particolare delle famiglie che cercano aiuto per la salute mentale dei propri figli. Questa iniziativa mira a semplificare l'accesso alle risorse disponibili nella città.

Una nuova risorsa digitale per la città di Milano facilita l’accesso ai servizi psicologici gratuiti per i minori, rispondendo a una crescente pressione sulle famiglie che cercano assistenza specialistica. Mindy Map, un’applicazione sviluppata da Welcomed, è operativa da oggi per orientare genitori, educatori e professionisti verso strutture pubbliche e convenzionate sul territorio milanese. L’emergenza del disagio giovanile tra statistiche nazionali e realtà lombarda. Il della salute mentale in Italia evidenzia una criticità strutturale che colpisce le fasce più giovani della popolazione. Le rilevazioni epidemiologiche indicano che circa 2 milioni di giovani nel Paese soffrono di disturbi mentali diagnosticati, il che significa che uno minore su cinque si trova ad affrontare queste problematiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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