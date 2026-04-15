App per la salute mentale | privacy a rischio quando il supporto psicologico passa dallo smartphone

Negli ultimi tempi, le applicazioni dedicate alla salute mentale stanno crescendo rapidamente in diffusione, offrendo supporto psicologico attraverso lo smartphone. Tuttavia, sono emersi timori riguardo alla sicurezza dei dati personali raccolti da queste app. Diverse indagini hanno evidenziato che alcune applicazioni condividono informazioni sensibili con terze parti senza un consenso chiaro degli utenti. La questione della privacy rimane al centro del dibattito sulla loro affidabilità e utilizzo.

di Nicola Bernardi Negli ultimi tempi le app per la salute mentale stanno riscontrando una diffusione impressionante. Non si tratta più soltanto di meditazione guidata o esercizi di respirazione: oggi molte di queste applicazioni funzionano come veri e propri diari emotivi, sistemi di monitoraggio dell’umore o addirittura chatbot conversazionali basati su intelligenza artificiale che simulano una relazione terapeutica. Per molti utenti rappresentano un primo approccio al benessere psicologico per curare depressione e stati d’animo negativi, con modalità più accessibili e meno costose rispetto alla terapia tradizionale che solitamente si affronta quando ci si rivolge a un medico specialista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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