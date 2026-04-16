Salute l’eccellenza di Pisa guida il nuovo piano sui campioni biologici

Il Ministero della Salute ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro all’interno del Consiglio superiore di Sanità, dedicato alla revisione delle norme sulla gestione di cellule e tessuti utilizzati nelle analisi diagnostiche in anatomia patologica. La decisione mira a garantire un aggiornamento delle procedure e una maggiore sicurezza nel trattamento di questi campioni biologici. La proposta coinvolge esperti del settore e si inserisce nel quadro delle attività di controllo e regolamentazione delle pratiche sanitarie.

Il Ministero della Salute ha ufficialmente autorizzato la creazione di un gruppo di lavoro specializzato all’interno del Consiglio superiore di Sanità, con l’obiettivo di aggiornare le norme che regolano la gestione di cellule e tessuti destinati alle analisi diagnostiche in anatomia patologica. L’incarico, che riguarda la tracciabilità, il prelievo, lo spostamento, la conservazione e l’archiviazione di tali campioni, vede tra i protagonisti tecnici due figure di rilievo dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana: Antonio Giuseppe Naccarato, alla guida dell’unità operativa di Anatomia patologica 1, e Cristian Scatena, ricercatore associato della medesima struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute, l’eccellenza di Pisa guida il nuovo piano sui campioni biologici Notizie correlate Confronto con il territorio per il nuovo Piano Integrato di Salute della ValtiberinaAl Distretto socio sanitario incontro partecipato con istituzioni, sindacati e terzo settore: al centro integrazione dei servizi, fragilità e sanità... Vlahovic di nuovo in gruppo: come sarà gestito tra Pisa e Udinese. Il piano di Spallettidi Redazione JuventusNews24Vlahovic di nuovo in gruppo: come sarà gestito tra Pisa e Udinese. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza; Oltre 2 milioni di euro dal Ministero della Salute: cinque progetti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e uno dell’Azienda Usl premiati per la ricerca; Salute mentale, Pandolfi: Sul Progetto Sollievo la Regione torna indietro di 50 anni; snatura un modello d’eccellenza spostandolo dal sociale alla sanità; L’Emilia-Romagna domina la ricerca sulla salute: ecco in cosa primeggiano le strutture bolognesi. Viaggiatori della salute, Italia hub per il Mediterraneo, la strategia in un libroDelineare una strategia ambiziosa ma anche molto concreta: sfruttare le eccellenze della sanità per fare dell’Italia un centro di riferimento per i pazienti del bacino Mediterraneo, dell’Africa e dei ... lapresse.it Ipertensione arteriosa: colpire il cervello per abbassare la pressioneUn team di ricercatori brasiliani ha individuato un nuovo possibile obiettivo per il trattamento dell’ipertensione resistente, nel cervello. Qui infatti si trovano alcuni neuroni (noti come neuroni pa ... repubblica.it NOVITÀ SULLA MIA PAGINA La Sicurezza Alimentare in Tempo Reale Questa pagina si arricchisce di un servizio fondamentale per tutti La pubblicazione puntuale dei Ritiri e Richiami alimentari ufficiali del Ministero della Salute. Perché ho deciso di farlo -P facebook Marco Mezzaroma, Presidente Sport e Salute: «Il Foro Italico continua a evolversi nel segno della tradizione. Agli #IBI26 troverete un site rinnovato, che si trasforma per mettere al centro le persone, migliorare l’esperienza e amplificare l’emozione di uno s x.com