Vlahovic di nuovo in gruppo | come sarà gestito tra Pisa e Udinese Il piano di Spalletti

Vlahovic è tornato ad allenarsi con il gruppo e si prepara per le prossime partite contro Pisa e Udinese. L’attaccante serbo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di assenza e si lavora su un piano specifico ideato da Spalletti per il suo rientro in campo. La gestione del giocatore sarà calibrata in vista delle sfide imminenti.

per il rientro del centravanti serbo. Dopo un calvario durato 95 giorni, la Juventus ritrova il suo punto di riferimento offensivo: Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, assente dal 29 novembre a causa di una grave lesione all'adduttore lungo che ha richiesto un intervento chirurgico, è tornato finalmente ad allenarsi con il gruppo alla Continassa. Un rientro che Luciano Spalletti accoglie con un sorriso, consapevole di aver ritrovato quel "tassello mancante" richiesto invano durante il mercato di gennaio. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante la comprensibile cautela — il giocatore ha alternato il lavoro con i compagni a una tabella personalizzata — il messaggio social "I'm back" ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi.