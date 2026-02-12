A San Valentino il regalo più bello è la prevenzione | due giorni di check-up gratuiti per la salute del cuore

A San Valentino, due ospedali di Milano offrono check-up gratuiti per il cuore. Per due giorni, chi si prenota può sottoporsi a visite e controlli senza spendere nulla. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e a spingere le persone a prendersi cura della propria salute, soprattutto del cuore, che rappresenta il motore della vita.

Le malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio sono la principale causa di morte in Italia, ancora oggi: da questo dato nasce l'iniziativa di Forlifarma Il cuore è il motore della vita e prendersene cura deve essere un impegno quotidiano per ogni persona. Le malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio sono, infatti, la principale causa di morte in Italia, ancora oggi. È per questo che Forlifarma Spa sta sempre più impegnandosi in iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della cittadinanza, relativamente all’importanza della prevenzione e della promozione di stili di vita che minimizzino il rischio di patologie.🔗 Leggi su Forlitoday.it

