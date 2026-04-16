Salta l’incontro storico tra Libano e Israele annunciato da Trump Beirut smentisce il presidente Usa

Da secoloditalia.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Israele e Libano, annunciato con entusiasmo dall'ex presidente degli Stati Uniti, non si terrà come previsto. Beirut ha smentito pubblicamente le affermazioni fatte dall'ex presidente, confermando che l'appuntamento non è in agenda. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali su eventuali riprogrammazioni o motivazioni alla base della cancellazione.

L’i ncontro “storico” tra Israele e Libano annunciato trionfalmente da Donald Trump per oggi non è previsto. È stato il Libano a gelare l’esultanza del presidente Usa che aveva dato la notizia parlando di un contatto imminente “dopo 34 anni”. Beirut, da giorni sotto i bombardamenti di Tel Aviv, ha e negato l’avvio dei colloqui. A pesare sul dietrofront sarebbero state le forti pressioni interne dei leader Nabih Berri e Walid Jumblatt, oltre alla mancata notifica ufficiale del vertice via canali diplomatici. Una fonte ufficiale libanese contattata dall’ Agence France-Presse smentisce il presidente Usa. “Non siamo a conoscenza di alcun contatto programmato con la parte israeliana.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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