Famiglia nel bosco nelle carte le accuse a Catherine e il nervosismo dei figli | Ferita un' educatrice

Una famiglia è stata coinvolta in un procedimento legale per presunti abusi all’interno di una casa famiglia nel bosco. Le accuse riguardano Catherine, ritenuta responsabile di aver trasmesso un atteggiamento ostile ai figli, e si parla di un episodio in cui un’educatrice è stata ferita. Nei documenti si evidenzia anche il nervosismo dei figli e le tensioni presenti tra i componenti della famiglia.

Catherine Birmingham secondo i giudici avrebbe avuto un atteggiamento “rigido” e “ostile” tanto da “ledere” persino “il diritto allo studio” dei figli. Dopo l’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto il trasferimento dei tre figli della famiglia nel bosco in un’altra comunità educativa e l’interruzione della convivenza con la madre, emergono discussioni e dettagli. Secondo i giudici i figli erano sempre più nervosi. Famiglia nel bosco, le accuse a Catherine Nelle carte il nervosismo del figli Il comportamento dei figli I giudici e la figura del padre Famiglia nel bosco, le accuse a Catherine Dopo la decisione del Tribunale di allontanare i figli dalla madre, emergono dettagli per quanto riguarda i rapporti di Catherine Birmingham con gli assistenti sociali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

