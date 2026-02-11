Spiagge di Posillipo stop al limite dei 60 ingressi | il Tar annulla le delibere del Comune

Il Tar ha annullato le limitazioni imposte dal Comune di Napoli alle spiagge di Posillipo. Le delibere che prevedevano un massimo di 60 ingressi giornalieri e la chiusura alle 17 sono state cancellate. L’associazione Mare Libero aveva fatto ricorso, e ora le spiagge potranno restare aperte senza restrizioni di orario e di accesso.

Accolti i ricorsi dell’associazione Mare Libero per le spiagge di Posillipo: cancellati il tetto massimo giornaliero, la chiusura alle 17.30 e confermata l’illegittimità delle proroghe ai lidi privati. La spiaggia libera di Donn’Anna e quella delle Monache di Posillipo tornano accessibili senza il limite dei 60 ingressi al giorno. Il Tar della Campania ha infatti annullato, come riporta Fanpage.it, le delibere del Comune di Napoli e dell’Autorità Portuale che avevano introdotto il contingentamento degli accessi, gestito tramite prenotazioni online dai concessionari privati. Accolti i ricorsi presentati dall’associazione Mare Libero – Aps, che contestava sia il tetto massimo di presenze sia la chiusura anticipata alle 17. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il Tar ha accolto i ricorsi di Mare Libero e ha annullato la decisione del Comune di limitare a 60 accessi giornalieri sulla spiaggia di Donn'Anna.

Argomenti discussi: La spiaggia di Posillipo è libera: cancellato il limite di 60 accessi al giorno: il Tar accoglie i ricorsi di Mare Libero; Spiagge libere, il Tar boccia il Comune: Stop al numero chiuso e agli orari ridotti.

