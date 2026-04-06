Quattrozampeinfiera Napoli 2026 | un weekend indimenticabile per tutti gli amanti degli animali

A Napoli, nel fine settimana dell’11 e 12 aprile 2026, si svolgerà Quattrozampeinfiera, un evento dedicato agli animali domestici. La manifestazione avrà luogo presso la Mostra d’Oltremare e si rivolge agli amanti di cani e gatti che vogliono condividere momenti con i loro animali. La due giorni propone attività e spazi pensati per chi desidera trascorrere del tempo con i propri animali in un contesto pet-friendly.

Se sei un amante di cani e gatti e desideri trascorrere un weekend indimenticabile con il tuo amico a quattro zampe, non puoi perdere Quattrozampeinfiera, l’evento pet-friendly più atteso in Italia che si terrà sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.Il programma delle due giornate propone numerose dog activities adatte a ogni livello di esperienza. Dal Mantrailing, attività nella quale il cane esercita il suo fiuto, all’Obedience, nella quale il cane esegue una routine di esercizi atti ad impartire un comportamento controllato e collaborativo nei confronti dell’umano.Gli appassionati di sport cinofili potranno... 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Quattrozampeinfiera torna a Roma: il grande evento per gli amanti degli animali il 14 e 15 marzo Cos’è il curling, la disciplina “misteriosa” che affascina tutti gli amanti degli sport invernaliIl curling è uno sport di squadra sul ghiaccio che combina precisione millimetrica e strategia raffinata. Argomenti più discussi: Quattrozampeinfiera torna a Napoli: due giorni per celebrare il legame con i nostri animali; Quattrozampeinfiera Napoli 2026: date, programma e biglietti dell’evento alla Mostra d’Oltremare; Quattrozampeinfiera Napoli, debutta la novità Aeroitalia voli pet-friendly; Napoli, a Quattrozampeinfiera i cani voleranno in cabina: Aeroitalia presenta il progetto rivoluzionario. Quattrozampeinfiera Napoli, debutta la novità Aeroitalia voli pet-friendlySport, sfilate, divertimento e tanto shopping da vivere insieme al proprio pet Se sei un amante di cani e gatti e desideri vivere un weekend speciale insieme al tuo amico a quattro zampe, Napoli si pr ... marigliano.net L’11 e 12 aprile 2026 la Mostra d’Oltremare si trasforma in un grande spazio dedicato agli animali domestici e a chi li ama. Torna infatti Quattrozampeinfiera Napoli, uno degli appuntamenti pet-friendly più attesi in Italia, capace di unire divertimento, educazi facebook