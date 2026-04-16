Stasera, giovedì 16 aprile 2026, Amsterdam accoglie l’Eurovision In Concert, un evento musicale di grande rilievo. Alle ore 20:00, sul palco dell’AFAS Live Arena, salirà anche un artista italiano che si prepara a sfidare il resto d’Europa con la sua esibizione. L’appuntamento si svolge in una location nota per concerti di questo livello e rappresenta uno dei momenti principali del festival musicale.

Amsterdam si prepara a ospitare stasera, giovedì 16 aprile 2026, l’Eurovision In Concert, un appuntamento cruciale che vedrà Sal Da Vinci salire sul palco dell’AFAS Live Arena alle ore 20:00. Il cantante italiano, dopo aver affrontato la sfida di Sanremo, porterà il brano Per sempre si in uno dei momenti più significativi della pre-gara, in un evento condotto da Cornald Maas e Krista Siegfrids che vedrà protagonisti ben 26 artisti pronti a sfidarsi davanti a un pubblico internazionale. Il banco di prova olandese tra tradizione melodica e nuove tendenze. L’appuntamento previsto per le ore 20:00 non può essere considerato una semplice esibizione promozionale, ma rappresenta un vero e proprio termometro del sentimento europeo verso i candidati al microfono di cristallo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sal Da Vinci sfida l’Europa: il test decisivo ad Amsterdam

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