L’Europa impazzisce per Per sempre sì di Sal Da Vinci

L’Europa sta ascoltando in massa “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, la canzone vincitrice di Sanremo. La traccia si posiziona in cima alle classifiche di Spotify e riscuote un grande interesse sui social network europei, con milioni di ascolti. Questo successo si manifesta anche prima dell’apertura ufficiale dell’Eurovision, attirando l’attenzione di molti appassionati.

. La canzone vincitrice di Sanremo domina Spotify e i social europei con milioni di ascolti, un enorme vantaggio sugli altri concorrenti e un entusiasmo internazionale che cresce prima ancora dell’inizio ufficiale dell’Eurovision. Un successo europeo nato dopo Sanremo. Sal Da Vinci, con la sua “Per sempre sì” sta conquistando l’Europa con passo deciso, prima ancora che si accendano le luci dell’Eurovision. Dopo il trionfo a Sanremo 2026 si ritrova oggi al centro di un fenomeno musicale inatteso e potentissimo: il suo brano è diventato il più ascoltato su Spotify tra tutti quelli in gara e, allo stesso tempo, il più condiviso e commentato sui social nel continente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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