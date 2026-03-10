Sal Da Vinci al matrimonio | sfida lanciata da Selvaggia

Selvaggia Lucarelli, giornalista e futura sposa in Puglia, ha invitato pubblicamente Sal Da Vinci a partecipare al suo matrimonio. La richiesta è stata fatta attraverso i suoi canali social, dove ha espresso chiaramente il desiderio di vederlo presente alla cerimonia. La sfida è stata lanciata senza ulteriori commenti o motivazioni, lasciando aperta la risposta del cantante.

Selvaggia Lucarelli, giornalista e futura sposa in Puglia, ha lanciato una sfida diretta al cantante Sal Da Vinci, chiedendogli di onorare la sua presenza al matrimonio. La richiesta nasce dopo che il cantante ha già partecipato al Festival di Sanremo come mattatore, un ruolo che lo ha posto sotto i riflettori nazionali. L’atmosfera è tesa ma carica di aspettative: la coppia nuziale teme che l’artista si ritiri all’ultimo momento, lasciando la cerimonia senza lo sposo né il musicista ospite. Il timore deriva da un precedente incontro televisivo dove Alberto Matano ha messo in difficoltà il cantante durante una trasmissione in diretta. La questione va oltre la semplice organizzazione del matrimonio e tocca il cuore di un dibattito culturale acceso: la legittimità del genere neomelodico nella scena musicale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

