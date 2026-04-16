Borgo San Donato da mercoledì inaugura il mercato settimanale

A Borgo San Donato, il mercato settimanale aprirà i battenti da mercoledì, dopo essere stato richiesto dai residenti per diverso tempo. L’evento rappresenta l’attuazione di una richiesta storica della comunità locale, che potrà ora beneficiare di uno spazio dedicato allo scambio di prodotti e merci. L’apertura segna un momento importante per la zona, che si prepara a vivere questa nuova iniziativa.

I residenti lo chiedevano da tempo e ora finalmente il mercato settimanale a San Donato diventa realtà. Da mercoledì prossimo, infatti, anche il Borgo avrà il suo mercato settimanale. Non è una rivoluzione, certo, ma si risponde a una richiesta crescente in un borgo di Sabaudia in forte.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Sabaudia, Borgo San Donato. I residenti potranno trovare prodotti per la casa, gastronomia, frutta e verdura e abbigliamento. - facebook.com facebook