Porcari proclamato il lutto cittadino Stamani alle 9 l’addio del paese

Questa mattina a Porcari si svolge l’ultimo saluto alla famiglia Kola, morta nella loro casa di Rughi a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Alle 9, il paese si ferma per un momento di lutto cittadino, con la gente che si riunisce per rendere omaggio ai conoscenti e amici scomparsi.

Sarà l’ultimo commosso saluto in terra lucchese per i connazionali, gli amici, semplici cittadini e tutti coloro che conoscevano la famiglia Kola, sterminata dal monossido di carbonio una settimana fa nella loro abitazione di Rughi, a Porcari. Le quattro bare poi proseguiranno per l’Albania, per i funerali nella loro terra di origine. Questa mattina, intorno alle 9, il corteo funebre, dopo essere partito dall’obitorio di Lucca, si fermerà in piazza Felice Orsi, il luogo centrale del paese, dove ha sede il Municipio di Porcari. Il carro con i feretri sosterà alcuni minuti per consentire a tutti di esprimere il proprio cordoglio, attraverso una preghiera, un fiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Porcari Lutto

Ultime notizie su Porcari Lutto

