Durante i test Pirelli al Nurburgring, il pilota della McLaren ha dovuto interrompere le sessioni a causa di un problema tecnico. La squadra ha comunicato che si tratta di un guasto che richiede interventi prima delle prossime gare. La performance complessiva della vettura è stata influenzata dall’incidente, che si è verificato nel corso della giornata. La squadra sta lavorando per risolvere la situazione e garantire la competitività delle prossime prove.

Ancora un campanello d’allarme per la McLaren in questo inizio di stagione. Anche se il Mondiale di Formula Uno è ancora fermo dopo la cancellazione delle gare di Bahrain e Arabia Saudita e il ritorno in pista avverrà solamente nel primo weekend di maggio con il Gran Premio di Miami, team e scuderie non rimangono con le mani in mano. Da oggi, per esempio, ha preso il via una sessione di test sugli pneumatici Pirelli con McLaren e Mercedes impegnate sul tracciato del Nurburgring. Nel Day-1 erano in pista Oscar Piastri e George Russell, con l’australiano che ha dovuto chiudere in anticipo il suo turno per colpa di un problema tecnico che, senza ombra di dubbio, non ha fatto il minimo piacere alla scuderia di Woking.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, campanello d’allarme per la McLaren! Piastri si ferma nel corso dei test Pirelli al Nurburgring

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