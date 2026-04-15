Test McLaren | stop improvviso per Piastri Russell vola al Nurburgring

Durante una sessione di test sul circuito del Nurburgring, avviata mercoledì 15 aprile, un pilota ha dovuto interrompere bruscamente il proprio turno a causa di un guasto tecnico sulla vettura. Nel frattempo, un altro pilota ha proseguito le prove con risultati positivi, raggiungendo tempi migliori rispetto a quelli della sessione precedente. La giornata ha visto quindi un imprevisto tecnico e un proseguimento delle prove con altri piloti coinvolti.

Durante la sessione di test Pirelli avviata mercoledì 15 aprile sul tracciato del Nurburgring, Oscar Piastri ha dovuto interrompere prematuramente il proprio turno di guida a causa di un guasto tecnico sulla MCL40. L’evento, avvenuto mentre le condizioni della pista passavano dal bagnato all’asciutto, vede la McLaren impegnata in una fase cruciale di analisi per l’inizio della stagione 2026, in attesa della ripresa ufficiale del campionato fissata per il primo weekend di maggio con il Gran Premio di Miami. Analisi dei tempi e dinamiche della sessione al Nurburgring. I dati cronometrici emersi dalla prima giornata di prove evidenziano un divario netto tra i due piloti impegnati nel test.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Test McLaren: stop improvviso per Piastri, Russell vola al Nurburgring Notizie correlate Leggi anche: F1, campanello d’allarme per la McLaren! Piastri si ferma nel corso dei test Pirelli al Nurburgring Leggi anche: McLaren, altro stop che fa rumore: Piastri si ferma nei test Pirelli e torna qualche ombra