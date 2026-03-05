Ponte Verdi a che punto sono i lavori

I lavori sul ponte Verdi procedono con l’infissione di palancole, grandi lamiere metalliche, nel fondo dell’alveo del fiume Po. Le operazioni si stanno concentrando nell’area vicina alle pile del ponte, che collega i comuni di Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po. La fase di scavo e consolidamento del fondale prosegue per rafforzare la struttura e garantire la stabilità dell’infrastruttura.

Si stanno infiggendo nel fondo dell’alveo del fiume le palancole – delle maxi lamiere – vicino alle pile del ponte “Verdi”sul Po tra Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po. Andranno a formare una “barriera” a protezione degli operatori che, prossimamente, interverranno sott’acqua per il rafforzamento delle pile in alveo. L’obiettivo è quello di proteggere gli operatori subacquei dal possibile passaggio di tronchi, rami o altri detriti trasportati dalla corrente del Grande Fiume. Questa la novità illustrata questa mattina dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma nel corso di un sopralluogo di aggiornamento al cantiere sul ponte... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

