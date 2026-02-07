Ponte dei Leoni vandalizzato | a che punto sono i lavori di restauro

Sono iniziati ufficialmente i lavori per riparare il Ponte dei Leoni, danneggiato durante i festeggiamenti di Capodanno. Lo scorso 14 gennaio sono stati montati i ponteggi in ferro, pronti a sostenere il restauro della statua del Leone vandalizzata. Ora si attende di capire quanto tempo servirà per completare l’intervento e restituire alla città il monumento, simbolo di Venezia.

I lavori di restauro partiti lo scorso mercoledì 14 gennaio, quando gli addetti ai lavori hanno montato il ponteggio in ferro che servirà per il restauro della statua del Leone vadalizzato a Capodanno sull’omonimo ponte di Vittorio Emanuele.I lavori sono stati programmato in accordo con la.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Ponte dei Leoni Restauro

A Monza, uno dei quattro leoni che decorano il ponte sul fiume Lambro è stato oggetto di vandalismo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ponte dei Leoni Restauro

Argomenti discussi: A Monza tolleranza zero sugli atti vandalici, il sindaco: Comune parte civile per i danni all'Arengario e al ponte dei Leoni; Le scritte sull'Arengario e il leone vandalizzato: il Comune chiede i danni (anche morali); Vandalizzano trenta auto a Pogliano Milanese: identificati due undicenni. Per le famiglie un salasso da 40mila euro; Leone vandalizzato: ecco chi lo ha scoperto per primo, le indagini e la decisione del Comune.

Ponte dei Leoni vandalizzato: a che punto sono i lavori di restauroI lavori di restauro partiti lo scorso mercoledì 14 gennaio, quando gli addetti ai lavori hanno montato il ponteggio in ferro che servirà per il restauro della statua del Leone vadalizzato a Capodanno ... monzatoday.it

Le scritte sull'Arengario e il leone vandalizzato: il Comune chiede i danni (anche morali)Dovranno rispondere di danni materiali e morali per aver vandalizzato l’Arengario (con scritte) e la statua del ponte dei leoni (con un petardo). Lo ha ribadito il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, ric ... monzatoday.it

A due passi dal Ponte dei Leoni in Osteria Visconti ogni giorno la pausa pranzo è golosa! Scoprite il menù su osteriavisconti.it. Pochi posti per cuori grandi.! Vi aspettiamo, Sabrina e Mauro facebook

#Monzanews PONTE DEI LEONI DANNEGGIATO: LA POLIZIA DI STATO E LA POLIZIA LOCALE DI MONZA IDENTIFICANO QUATTRO MINORENNI ITALIANI +aggiornamento del 15 gennaio h 12+ Sono quattro i minorenni ritenuti responsabili del grave da x.com