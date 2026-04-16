Il fine settimana di rugby inizia con diverse partite in programma. Le Zebre scenderanno in campo nello United Rugby Championship, mentre la nazionale femminile partecipa al Sei Nazioni Femminile. Contestualmente, si giocano anche incontri del Top 14 francese, coinvolgendo squadre di alto livello. L’evento si svolge tra giovedì 16 aprile e le giornate successive, coinvolgendo diverse competizioni e atleti italiani.

Il weekend che si apre questo giovedì 16 aprile vede il rugby italiano protagonista su più fronti, tra le sfide cruciali dello United Rugby Championship, l’intensità del Sei Nazioni Femminile e il prestigio del Top 14 francese. Dal 17 al 19 aprile, i tifosi potranno seguire le squadre nazionali e le franchigie italiane attraverso le trasmissioni di e del servizio streaming NOW, con un programma che spazia dai campi scozzesi a quelli irlandesi fino al derby parigino. Zebre ed Edimburgo: la prima sfida per il cammino stagionale. L’azione prende il via venerdì 17 aprile con un impegno fondamentale per le Zebre. La franchigia italiana si sposterà in territorio scozzese per affrontare Edimburgo alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby, weekend di fuoco: Zebre e l’Italia Femminile in campo

Italia-Inghilterra 23-18: highlights | Sei Nazioni

Notizie correlate

Rugby in tv, weekend internazionale su Sky: in campo Zebre e BenettonFine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati di rugby, con il grande spettacolo internazionale in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Rugby internazionale su Sky e NOW: Benetton e Zebre in campo nello United Rugby ChampionshipFine settimana di grande rugby su Sky Sport Arena: Warriors-Benetton e Zebre-Ulster per lo United Rugby Championship, mentre il Top 14 propone Stade...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Italia: i 5 nuovi talenti azzurri per il prossimo Sei Nazioni; Rugby, Champions Cup: spettacolo nei quarti, Leinster domina e Bath firma l’impresa.

Dove vedere in tv Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, canale, streamingAppuntamento questo weekend per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 femminile e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Irlanda. Al The ... oasport.it

Sei Nazioni femminile: Irlanda-Italia, orario e dove vederla in TVLa nazionale italiana di rugby femminile si prepara per un appuntamento cruciale nel Sei Nazioni 2026. Le azzurre affronteranno l'Irlanda nella seconda giornata del torneo, una sfida che si preannunci ... it.blastingnews.com

https://www.oasport.it/2026/04/hockey-ghiaccio-femminile-litalia-si-arrende-alla-francia-agli-shoot-out-ma-la-promozione-resta-alla-portata/ L'Italia si illude poi cade agli shoot-out contro la Francia. La classifica si fa serrata ma le azzurre sono ancora prime e v - facebook.com facebook

Calcio Femminile Italiano x.com