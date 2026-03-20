Rugby in tv weekend internazionale su Sky | in campo Zebre e Benetton

Questo fine settimana, gli appassionati di rugby potranno seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW le partite di United Rugby Championship e Top 14. In programma ci sono gli incontri delle Zebre e del Benetton, che scenderanno in campo nei rispettivi campionati internazionali. Gli orari e il programma delle partite sono già stati annunciati e sono disponibili per gli utenti.

Fine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati di rugby, con il grande spettacolo internazionale in diretta su Sky e in streaming su NOW. Riflettori puntati sulle competizioni per club europee, con le squadre italiane impegnate nello United Rugby Championship e il meglio del Top 14 francese. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La 13ª giornata dello United Rugby Championship propone due sfide importanti per le franchigie italiane. 🔗 Leggi su Sportface.it

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