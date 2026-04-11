Oggi, sabato 11 aprile, alle 13.25, si gioca la prima giornata del Sei Nazioni femminile di rugby 2026. La squadra italiana affronta in trasferta la Francia a Grenoble. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Il match rappresenta l’inizio del torneo per le azzurre guidate dal tecnico Fabio Roselli.

Inizierà oggi, sabato 11 aprile, alle ore 13.25, il percorso dell’ Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre del CT Fabio Roselli scenderanno in campo in trasferta contro la Francia, nella sfida che si giocherà a Grenoble. In casa Italia il tecnico azzurro Fabio Roselli schiera dal 1? Alia Bitonci, che giocherà accanto a Veronica Madia, inoltre ci sarà l’esordio da titolare nel Sei Nazioni di Alessia Pilani. Per quanto riguarda la Francia, scelte a sorpresa da parte del nuovo CT François Ratier, che lancia tre esordienti dall’inizio, ovvero Barrat, Grando e Lazarko. Per il match della prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, formazioni, streaming

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Dove vedere in tv Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, programma, streamingAppuntamento questo weekend per la prima giornata del Sei Nazioni 2026 femminile e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Francia.

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