Niccolò Centioni | Mantenuto dai soldi delle repliche dei Cesaroni Con Micol Olivieri fui io a sbagliare

Niccolò Centioni ha commentato il suo ritorno nel ruolo di Rudy in una recente intervista. Ha parlato del suo periodo di assenza dalla televisione e ha toccato diversi aspetti della sua carriera passata, inclusa la rottura con un'attrice con cui aveva lavorato in passato, ora ricomposta. Ha anche spiegato che la sua stabilità finanziaria deriva dai diritti delle repliche della serie in cui ha recitato.