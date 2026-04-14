Niccolò Centioni | Mantenuto dai soldi delle repliche dei Cesaroni Con Micol Olivieri fui io a sbagliare
Niccolò Centioni ha commentato il suo ritorno nel ruolo di Rudy in una recente intervista. Ha parlato del suo periodo di assenza dalla televisione e ha toccato diversi aspetti della sua carriera passata, inclusa la rottura con un'attrice con cui aveva lavorato in passato, ora ricomposta. Ha anche spiegato che la sua stabilità finanziaria deriva dai diritti delle repliche della serie in cui ha recitato.
Niccolò Centioni torna a vestire i panni di Rudy ne I Cesaroni. In quest'intervista a Fanpage, l'attore ripercorre gli anni di distacco dalla TV e affronta i nodi del passato: dalla rottura con Micol Olivieri, oggi ricomposta, alla stabilità economica trovata grazie ai diritti delle repliche. E sull'amore: "Oggi va di moda il ghosting per sentirsi importanti, io sono l'opposto".🔗 Leggi su Fanpage.it
“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Niccolò Centioni: “Rudi diventerà un piccolo genio. La nostra missione è portare serenità e leggerezza. Antonello Fassari? Un uomo buono”Dopo dodici anni di attesa, la storica bottiglieria dei Cesaroni riapre finalmente le sue porte, segnando il ritorno di una delle famiglie più amate...
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