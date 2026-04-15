L'attrice ha presentato una denuncia per violenza sessuale contro la cantante, portando avanti un'azione legale ufficiale. La cantante è stata successivamente indagata in relazione alle accuse, che riguardano eventi contestati e dettagli specifici forniti dalla parte lesa. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la vicenda, che ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico. La cantante ha scelto di non commentare pubblicamente in questa fase.

L’attrice australiana Ruby Rose ha accusato Katy Perry di violenza sessuale per presunti fatti che si sarebbero svolti quasi 20 anni fa a Melbourne. Ora la pop star americana è sotto indagine in Australia. Rose ha parlato della vicenda attraverso la pubblicazione di diversi post sui social; i contenuti sono successivamente stati cancellati, ma ormai erano stati intercettati dai media. Ruby Rose accusa di violenza sessuale Katy Perry Le dichiarazioni dell'attrice australiana La reazione della pop star americana Ruby Rose accusa di violenza sessuale Katy Perry A confermare che Katy Perry è sotto indagine sono state fonti di polizia e media australiani.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Katy Perry accusata di violenza sessuale da Ruby Rose, cantante indagata dopo la denuncia dell'attrice

Notizie correlate

Katy Perry indagata per violenza sessuale nei confronti dell’attrice Ruby RoseLa pop star statunitense Katy Perry è sotto indagine in Australia per accuse di violenza sessuale mossele dall’attrice Ruby Rose.

Leggi anche: Katy Perry, la pop star indagata per violenza sessuale ai danni di Ruby Rose

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ruby Rose accusa Katy Perry di molestia sessuale: Ho le foto e diversi testimoni; Katy Perry accusata di violenza ses*uale da Ruby Rose; Ruby Rose accusa Katy Perry: Mi ha aggredita sessualmente. La popstar replica: È falso; Come funziona eBay Live, il servizio tv di Sky TG24.

Katy Perry accusata di molestia sessuale da Ruby Rose: Perry smentisce, ma Rose prende provvedimentiRuby Rose accusa Katy Perry di aggressione sessuale avvenuta 20 anni fa: la cantante nega tutto e il caso esplode sui social. rumors.it

Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali, i portavoce della cantante replicano: Tutto falsoL'attrice è intervenuta sui social per condividere un attacco alla star della musica parlando di un presunto incidente avvenuto in Australia. movieplayer.it

Pop Music. Il brano “Legendary Lovers” di Katy Perry ha registrato il suo miglior giorno di ascolti di sempre su Spotify il 13 aprile, accumulando 726 mila streams. - facebook.com facebook

iTunes Italia: #9. @katyperry — “By The Grace Of God” (+2) *New Peak* Diventa così la quinta canzone di “PRISM” (con “Roar”, “Walking On Air”, “Dark Horse” e “Unconditionally”) ad entrare nella Top 10 del nostro paese x.com