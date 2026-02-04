Un uomo armato di forbici entra nel supermercato di Broni e minaccia la cassiera. Si avvicina velocemente alle casse, arraffa circa 500 euro in contanti e scappa via. La polizia sta cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono ancora tracce dell’autore.

Broni (Pavia), 4 febbraio 2026 - È entrato indossando una mascherina sul volto e si è diretto subito verso le casse, minacciando la cassiera con un paio di forbici e riuscendo ad arraffare banconote per circa 500 euro in contanti. La rapina è stata messa a segno verso le 19 di ieri, martedì 3 febbraio, ai danni del supermercato "iN's" di Broni, in via Giordano Bruno. Un'azione fulminea, durata pochi istanti, forse dopo che il rapinatore aveva atteso all'esterno il momento propizio, entrando quando non c'erano clienti alle casse. Vigevano, fa la spesa gratis al supermarket, prende a pugni la guardia e scappa con 800 euro di merce Il grande spavento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina al supermercato di Broni: minaccia la cassiera con le forbici e fugge con 500 euro

