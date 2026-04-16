Rotonda di Carignano presentate le varianti al progetto con l' ok della Sovrintendenza

Oggi, 16 aprile 2026, durante una commissione dedicata, sono state presentate le varianti urbanistiche relative alla modifica del progetto della rotonda di Carignano. Queste modifiche sono state approvate dopo aver ottenuto il nulla osta dalla Sovrintendenza, che ha esaminato le proposte di modifica al progetto originario. La discussione si è concentrata sulle variazioni presentate e sulla loro conformità alle normative vigenti.

Sono state presentate quest’oggi, 16 aprile 2026, durante una commissione ad hoc, le varianti urbanistiche del progetto della rotonda di Carignano, approvate dopo i necessari passaggi con la Sovrintendenza. Il progetto riguarda non solo la riqualificazione dell'area tra corso Saffi e via Corsica.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Placentia Half Marathon, presentate le iniziative collaterali a favore di Progetto VitaNella mattinata del 15 aprile nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, sono state ufficialmente presentate le iniziative collaterali della... Leggi anche: Le ragioni del No al referendum, tavola rotonda con Cafiero De Raho Contenuti utili per approfondire Si parla di: COMUNE DI GENOVA * : LE COMMISSIONI CONSILIARI SI RIUNISCONO DA LUNEDÌ 13 A GIOVEDÌ 16 APRILE, FRA HOUSING SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA. Rotonda di Carignano, i lavori puntano alla fine estate. Ma le polemiche non si fermanoLa commissione consiliare fa il punto: l'amministrazione difende la variante approvata, ma opposizione e associazioni attaccano su impatto paesaggistico, sicurezza stradale e bilancio economico dell'o ... lavocedigenova.it Verde urbano e pianificazione a Genova: doppio confronto su Corso Podestà e Rotonda di CarignanoScarfì (Nuova Ecologia): La gestione del verde e degli spazi urbani deve mettere al centro la qualità della vita dei cittadini e la tutela dell’ambiente ... telenord.it