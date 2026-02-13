Le ragioni del No al referendum tavola rotonda con Cafiero De Raho

Antonello Fabrocile ha deciso di partecipare al dibattito pubblico contro la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. La sua iniziativa, intitolata “Le ragioni del NO”, si terrà venerdì 27 febbraio alle 17,30 nel locale Qua, per discutere direttamente con i cittadini e approfondire i motivi del suo dissenso.

L'iniziativa di Speranza, Caserta Decide, M5S e Anpi al Qua..si Teatro in vista delle consultazioni L’avvocato Antonello Fabrocile interviene nel dibattito pubblico sulla riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere dei magistrati e annuncia l’iniziativa pubblica “Le ragioni del NO”, in programma venerdì 27 febbraio dalle 17,30 presso Qua..si Teatro, in via IV Novembre 48, a San Nicola La Strada. “Chi controlla la Magistratura? Poiché non esiste un potere senza un controllo, è quello che cerchiamo di introdurre con la riforma costituzionale”. “Le parole pronunciate nei giorni scorsi dal Ministro della Giustizia chiariscono in modo inequivocabile l’impostazione politica della riforma in discussione - si legge in una nota dei promotori dell'iniziativa - Il punto, tuttavia, non è se la Magistratura debba essere sottoposta a controllo – principio che già trova equilibrio nell’architettura costituzionale – ma quale tipo di controllo si intenda introdurre e con quali conseguenze sull’autonomia e sull’indipendenza dell’ordine giudiziario.🔗 Leggi su Casertanews.it

