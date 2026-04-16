Romano di Lombardia | raid contro i rifiuti 40 sanzioni e casi penali

Durante i primi tre mesi del 2026, la Polizia locale del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale ha intensificato i controlli sul territorio di Romano di Lombardia, concentrandosi su attività di vigilanza ambientale. Nel corso di questa attività, sono state elevate circa 40 sanzioni amministrative per violazioni legate ai rifiuti e sono stati aperti diversi casi penali. L'operazione ha coinvolto un aumento dei controlli e delle verifiche sul rispetto delle normative ambientali.

La Polizia locale del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale ha intensificato i presidi sul territorio di Romano di Lombardia, portando a termine un massiccio piano di vigilanza ambientale durante i primi tre mesi del 2026. Il bilancio dell’attività operativa evidenzia 150 controlli mirati, accompagnati da 42 servizi specifici e 46 interventi nati dalle segnalazioni della cittadinanza, con l’obiettivo di contrastare il degrado e le violazioni legate alla gestione dei rifiuti. Il bilancio operativo tra controlli puntuali e segnalazioni dei cittadini. L’azione di vigilanza condotta nel primo trimestre dell’anno ha preso forma attraverso una strategia che combina la sorveglianza programmata con la reattività agli stimoli della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Romano di Lombardia: raid contro i rifiuti, 40 sanzioni e casi penali Notizie correlate Leggi anche: Romano di Lombardia, 150 controlli ambientali nel primo trimestre 2026: 40 sanzioni per abbandono rifiuti Nuovi controlli sull’ISEE, in questi casi rischi persino sanzioni penali: italiani in guardiaContinua la stretta sui furbetti dell'ISEE, nuovi controlli per tutti e sanzioni che arrivano nel penale, da quest'anno non scappa.