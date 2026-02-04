Nuovi controlli sull’ISEE in questi casi rischi persino sanzioni penali | italiani in guardia

In Italia, sono in arrivo controlli più severi sull’ISEE. Le autorità stanno intensificando i controlli per individuare chi ha dichiarato il falso o ha usato scorciatoie. Chi viene scoperto rischia sanzioni più dure, anche penali. Da quest’anno, non ci sono più scappatoie: le conseguenze sono immediate e pesanti. La macchina dei controlli si è messa in moto, e i cittadini devono stare attenti a come compilano l’ISEE.

Continua la stretta sui furbetti dell'ISEE, nuovi controlli per tutti e sanzioni che arrivano nel penale, da quest'anno non scappa. L'introduzione dell'Isee precompilato e dei nuovi controlli previsti dal decreto Pnrr ha rafforzato in modo significativo il sistema di verifica sulle dichiarazioni economiche dei cittadini. L'obiettivo è duplice: semplificare l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e contrastare le dichiarazioni non veritiere che negli anni hanno permesso a molti di ottenere benefici non spettanti. L'Isee rimane infatti uno strumento centrale per accedere a misure come assegno unico, bonus sociali, agevolazioni universitarie e servizi comunali.

