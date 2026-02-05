In città aumentano i controlli contro chi abbandona rifiuti. La Polizia Locale ha installato fototrappole in diverse zone, soprattutto in quelle più a rischio. Le telecamere scattano foto e permettono di identificare i trasgressori, che rischiano multe salate. Il Comune ha deciso di intensificare i controlli per fermare questa cattiva abitudine.

Giro di vite agli abbandoni di rifiuti. Il Comune, con la Polizia Locale sta portando avanti controlli mirati attraverso l’installazione di telecamere trappola, posizionate e ruotate nelle diverse aree del territorio, in particolare nelle zone più sensibili. Come evidenziato dal comandante, l’attività di monitoraggio sta producendo risultati concreti: grazie alle telecamere sono stati individuati diversi abbandoni, ed emesse sanzioni. Un ruolo fondamentale è svolto anche dalle segnalazioni di cittadini e aziende, che rappresentano un supporto prezioso per individuare situazioni critiche e consentire interventi tempestivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandono di rifiuti. Fototrappole in campo: "Controlli e sanzioni"

