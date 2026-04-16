Romania è rivolta contro la politica Quasi quattro romeni su dieci chiedono di azzerare tutto

In Romania, circa il 40% della popolazione esprime una richiesta di azzerare completamente l’attuale sistema politico. La situazione appare caratterizzata da una forte distanza tra cittadini e istituzioni, con un malcontento diffuso che si traduce in una sfiducia radicale nei confronti delle strutture politiche. I dati riflettono una crisi di fiducia che riguarda l’intera classe dirigente, creando un clima di forte tensione tra la popolazione e il governo.

La fotografia che emerge dalla Romania è brutale, quasi senza appello. Non si tratta più di semplice sfiducia o di malcontento fisiologico verso la politica: qui siamo davanti a una frattura profonda tra cittadini e sistema, un rigetto che sfiora apertamente la rottura democratica. Quasi quattro romeni su dieci non vogliono riforme, non chiedono correzioni, non invocano compromessi: vogliono azzerare tutto. Il dato è tanto netto quanto inquietante. Il 39,2% degli intervistati ritiene che l’attuale sistema politico sia talmente compromesso da dover essere completamente sostituito, senza nemmeno porsi il problema dei mezzi. Un segnale che suona come un allarme rosso per qualsiasi democrazia.🔗 Leggi su Follow.it

Le Brutali Ultime Ore Del Dittatore Romeno Nicolae Ceausescu Finalmente Completamente Svelate

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