Referendum la rivolta del Sud contro Meloni | con la riforma bocciata la politica anti-meridionalista del governo

Da lanotiziagiornale.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il 75,5% degli elettori ha votato No in un referendum, segnando un risultato forte contro la proposta di riforma presentata dal governo. La consultazione ha visto una partecipazione significativa e ha evidenziato una netta opposizione nelle regioni del Sud rispetto alle decisioni nazionali. Il risultato ha attirato l’attenzione sulla posizione del governo riguardo alle politiche per il Meridione.

Il 75,5% di No a Napoli è un numero che fa male a leggere se sei Giorgia Meloni. Il referendum sulla separazione delle carriere aveva poco a che fare con una questione partenopea: quel dato dice qualcosa sul rapporto tra il suo governo e il Mezzogiorno che nessuna intervista a un podcast può correggere. Il Sud aveva votato centro-destra nel 2022 con la stessa logica con cui lo fa da decenni: la speranza che qualcuno, finalmente, si ricordasse di lui. Solo che poi ci si dimentica sempre. E stavolta si è dimenticato prima del solito. Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, ha parlato di «un segnale forte al governo, con un’azione di contrasto all’impostazione anti-costituzionale e anti-meridionalista di Giorgia Meloni». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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