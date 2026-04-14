Clima la rivolta delle donne svizzere contro l’inerzia politica

Un gruppo di donne in Svizzera ha avviato azioni di protesta dirette contro le istituzioni nazionali, accusate di non adottare misure efficaci per contrastare il riscaldamento globale, anche se il Paese ha sottoscritto gli Accordi di Parigi. Le donne hanno deciso di mobilitarsi per chiedere un impegno più deciso da parte delle autorità, evidenziando una discrepanza tra gli impegni internazionali e le azioni concrete sul territorio.

Un gruppo di cittadine svizzere ha deciso di intraprendere un percorso di azione diretta per scuotere le istituzioni del proprio Paese, che pur avendo sottoscritto gli Accordi di Parigi, sembra non tradurre tali impegni in misure concrete contro il riscaldamento globale. Il documentario realizzato da Benjamin Weiss e Daniel Hitzig mette in luce la difficoltà di trovare risposte efficaci alla sfida climatica attuale, portando al centro della scena la mobilitazione di queste donne che si confrontano con l’inerzia politica nazionale. Il divario tra impegni internazionali e realtà elvetica. Nonostante la Svizzera faccia parte del novero delle nazioni che hanno ratificato i protocolli di Parigi, emerge una profonda discrepanza tra le promesse diplomatiche e l’effettiva implementazione di strategie per mitigare le temperature eccessive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clima, la rivolta delle donne svizzere contro l’inerzia politica Leggi anche: Stop al congedo paritario tra genitori, l'opposizione in rivolta: "Il Governo fa una politica contro le donne" “È disgustoso”, la rivolta delle donne contro Trump: parole di fuoco da Natalie Portman, Jane Fonda, Billie EilishPrendono posizione anche Ariana Grande, Jenna Ortega, Olivia Wilde e Jamie Lee Curtis. Rincari record negli ultimi due mesi: è la denuncia allarmata di Confartigianato Padova. L’aumento vertiginoso dei costi energetici, unito al rallentamento delle rotte commerciali globali e a un clima di incertezza internazionale, sta mettendo a dura prova la ten - facebook.com facebook Clima pesante a Casa Sollievo: guerra dei sindacati sui contratti, il vescovo Moscone pronto a dimettersi x.com