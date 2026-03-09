Ribalta Experimental Film Festival al via la sesta edizione tra maestri internazionali e nuove visioni

Dal 11 al 15 marzo si svolge la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival, che continua dopo il weekend di REFF ANIMAZIONI dedicato all’animazione d’autore. La manifestazione presenta una serie di proiezioni, incontri e ospiti internazionali, concentrandosi su film sperimentali e grandi maestri del settore. La rassegna si tiene in diverse location e coinvolge appassionati e professionisti del cinema alternativo.

Dal 12 al 15 di marzo il Festival si sposta a Vignola nella sede storica del Circolo Ribalta – associazione che promuove e organizza il Festival dalla sua prima edizione: Dal 14 al 15 marzo sarà possibile vedere i film delle sezioni competitive del Festival: il concorso principale - dedicato al meglio del cinema sperimentale internazionale - e Limina - sezione dedicata ad un cinema che, pur non rinunciando alla narrazione, destruttura le nostre abitudini di spettatori, proponendo sguardi alternativi sul mondo e sul cinema.