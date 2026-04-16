Roma-Gasperini è rottura totale | Ranieri medita le dimissioni

A Trigoria la situazione tra tecnico e dirigente della Roma si è deteriorata fino a portare alla sospensione dei rapporti diretti. Claudio Ranieri, che ricopre il ruolo di Senior Advisor, ha scelto di non presentarsi al centro sportivo per evitare incontri con Gian Piero Gasperini. La rottura tra i due coinvolge aspetti sia di carattere professionale che personale, segnando una fase di crisi aperta all’interno del club.

L’aria a Trigoria è diventata irrespirabile. Claudio Ranieri, il Senior Advisor della Roma, ha disertato il centro sportivo per evitare ogni contatto con Gian Piero Gasperini, sigillando una crisi che ormai non è più solo professionale, ma profondamente umana. Quello che doveva essere il pranzo della concordia lunedì scorso si è trasformato nel banchetto dei separati in casa: un silenzio assordante che precede, inevitabilmente, l’annuncio del divorzio. Non è una questione di moduli, ma di potere e rispetto. Lo strappo si è consumato sull’asse della verità: Ranieri ha pubblicamente declassato Gasperini a “quarta scelta” del club, rivelando che tre tecnici avevano già rifiutato la panchina giallorossa prima di arrivare a lui.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ATALANTA-ROMA

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