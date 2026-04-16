Roma senza gli Usa rischia di essere sola dentro l’europantano

Roma si trova a dover affrontare una possibile assenza degli Stati Uniti, che potrebbe lasciarla isolata all’interno dell’Unione Europea. Oltre alla presenza di Trump, si segnala la possibilità di restrizioni e impegni più stringenti imposti dall’UE e da altri paesi membri. Nel dibattito tornano anche proposte di una «NATO europea», con una leadership potenzialmente tedesca o legata a Kiev, sollevando nuove questioni sulla sicurezza e le alleanze nel continente.

Oltre Trump si staglia l’incubo di vincoli Ue e volenterosi. E ora rispunta la «Nato europea». Cioè a trazione tedesca (o di Kiev?). Diciamoci la verità: l’attacco personale è il primo favore politico che Donald Trump fa a Giorgia Meloni da quando è arrivato alla Casa Bianca. Per quasi un anno e mezzo, la presidente del Consiglio ha dovuto difendersi dall’accusa di essere subalterna all’uomo che prima ha messo a repentaglio le nostre esportazioni con i dazi, poi ha maltrattato gli alleati storici, ha minacciato l’indipendenza della Groenlandia e, infine, ha trascinato il mondo sull’orlo della peggior crisi energetica dagli anni Settanta. La prospettiva di una rottura con l’America, però, non è una buona notizia.🔗 Leggi su Laverita.info

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