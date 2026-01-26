Sola M5s sul bando per gli eventi di Carnevale | Vago e senza soldi sa di ennesimo atto di propaganda

Il consigliere M5s Paolo Sola critica il bando per gli eventi di Carnevale, definendolo vago, privo di fondi e regole chiare. Secondo Sola, l’avviso sembra più un atto di propaganda che un reale investimento per la promozione delle celebrazioni, arrivando in prossimità delle elezioni e sollevando dubbi sulla sua efficacia e trasparenza.

“Sa di propaganda” per il consigliere M5s Paolo Sola l’avviso per la raccolta di idee per la promozione di eventi durante i giorni di Carnevale, dato che è arrivato “a ridosso delle elezioni” e frutto di una “delibera vaga, senza soldi e senza regole”. Un bando che, denuncia il presidente della commissione Controllo e garanzia anche lui come tutti a Palazzo di Città di nuovo in corsa per le elezioni parziali dell’8 e il 9 marzo, “rischia di configurarsi come l’ennesima operazione di facciata, buona più per alimentare una campagna elettorale mascherata che per costruire una politica culturale seria, trasparente e programmata”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

