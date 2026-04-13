La squadra di calcio di Roma sta attraversando un momento di cambiamenti in vista della scelta del nuovo allenatore. La decisione potrebbe portare a un cambio di guida tecnica tra i nomi di due allenatori attualmente sulla lista dei possibili successori. La gestione della panchina giallorossa si trova quindi davanti a un bivio che potrebbe influenzare il futuro immediato della squadra.

La gestione della panchina giallorossa si trova davanti a un bivio decisivo che potrebbe scardinare l’assetto tecnico attuale. L’ipotesi di una separazione tra la società e Gasperini al termine della stagione presente è diventata un tema centrale nei corridoi del calcio, portando alla luce una lista di profili pronti a subentrare in caso di addio del tecnico. L’equilibrio finanziario e il dilemma del successore. I Friedkin si troverebbero pronti a gestire un cambiamento radicale, mostrando una disponibilità economica tale da non far scattare ostacoli legati ai vincoli contrattuali nel caso in cui dovessero accettare le dimissioni o decidere di sollevare il tecnico dall’incarico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, addio Gasperini: la lista dei successori tra Pioli e Italiano

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