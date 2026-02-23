Roma la forza del gruppo | Gasperini aggancia il Napoli e mette Spalletti nel mirino con i gol dalla panchina

Gasperini ha guidato la Roma a una vittoria convincente contro una Cremonese ben organizzata, portando la squadra al terzo posto insieme al Napoli. La sua strategia ha portato due gol dalla panchina, sorprendendo gli avversari e mettendo Spalletti sotto pressione. La partita si è rivelata combattuta, ma l’atteggiamento compatto dei giallorossi ha fatto la differenza. La squadra di Gasperini ora guarda con fiducia alle prossime sfide ufficiali.

La Roma travolge all'Olimpico una Cremonese organizzatissima e aggancia il Napoli in terza posizione. I punti che separano i giallorossi dal secondo posto ora sono gli stessi, quattro, che dividono Gasperini da uno Spalletti in grande difficoltà. Dopo un primo tempo bloccato, contro gli uomini di Nicola l'ha stappata Bryan Cristante con un colpo di testa su calcio d'angolo, la specialità della casa. La Roma vince, convince e fa la voce grossa anche grazie all'applicazione di tutti gli uomini in organico, seconde linee comprese, che hanno permesso al mister di Grugliasco di cambiare una partita che sembrava potersi addormentare e immettere nel binario sbagliato, quello del pareggio o peggio di un inciampo.