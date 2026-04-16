Roma Meloni ricorda il rogo di Primavalle | Una delle pagine più buie degli anni di piombo

Il 16 aprile 1973, un incendio ha provocato la morte di due fratelli di 10 e 22 anni in un appartamento a Roma. In occasione di questo anniversario, il presidente del Consiglio ha ricordato la tragedia di Primavalle, definendola una delle pagine più buie degli anni di piombo. La sua dichiarazione ha reso omaggio a Stefano e Virgilio Mattei, vittime di quell’incendio.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con una dichiarazione in occasione dell’anniversario della tragedia di Primavalle, ricordando Stefano e Virgilio Mattei, i due fratelli di 10 e 22 anni morti il 16 aprile 1973 nell’incendio della loro abitazione a Roma. Nel suo messaggio, Meloni ha richiamato la brutalità dell’episodio, in cui i due giovani persero la vita bruciati vivi mentre tentavano di mettersi in salvo, stretti in un abbraccio. L’attentato fu compiuto da tre militanti di Potere Operaio, secondo quanto ricostruito, con l’obiettivo di colpire il padre dei ragazzi, Mario Mattei, all’epoca impegnato politicamente. Il premier ha definito il rogo di Primavalle “una delle pagine più buie degli anni di piombo”, sottolineando come la vicenda rappresenti un simbolo della violenza politica di quegli anni.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma. Meloni ricorda il rogo di Primavalle: “Una delle pagine più buie degli anni di piombo” Notizie correlate Giorno del Ricordo delle foibe, Mattarella e Meloni alla Camera. Il capo dello Stato: “Riflettere sulle pagine buie della nostra storia”Bandiera italiana ed europea a mezz’asta alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica nel Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle... Si riflette con “Una settimana di bontà 1975“. Una discesa nel buio degli Anni di PiomboIn scena in sala Chaplin sabato alle 21 e domenica alle 16 per Teatro+Tempo Presente “Una settimana di bontà 1975“: un testo dal linguaggio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meloni: Se la crisi prosegue non è tabù ragionare sulla sospensione del Patto di Stabilità; Meloni: Irresponsabile colpire l’Unifil. Schlein va all’attacco: Intervenga per fermare Israele; MELONI-TRUMP. Fine illacrimata di un rapporto politico; Fuga da Washington. Meloni prepara la svolta moderata. Il Parlamento commemora Francesco, Meloni: Ha invocato la pace, pure se sapeva di essere strumentalizzatoNella seduta comune delle Camere le critiche di Giuseppe Conte ed Elly Schlein: Basta ipocrisie, gli appelli del Papa mai ascoltati ... ilfattoquotidiano.it Meloni blinda il governo: in aula su Iran, referendum, lavoro e giustiziaRoma - Il Medio Oriente sull’orlo di un nuovo strappo, il referendum sulla giustizia trasformato in terreno di scontro politico, i rapporti con gli Stati ... pupia.tv Ti invitiamo ad un evento imperdibile! Venerdì 24 aprile alle 18 al Roma Club Testaccio (via Lorenzo Ghiberti, 31) Presentazione di IO CHE GUARDO SOLO TE, il secondo volume de “L’Enciclopedia Romanista”. Presenti gli autori Tonino Cagnucci, F - facebook.com facebook 2779esimo Natale di Roma: il programma completo delle iniziative culturali gratuite ift.tt/Pi2VZRT x.com