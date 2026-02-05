Sabato sera e domenica pomeriggio, la sala Chaplin ospita “Una settimana di bontà 1975”. Uno spettacolo che, attraverso un linguaggio moderno, non si concentra sui fatti degli Anni di Piombo, ma offre una riflessione più intima e attuale. La produzione della Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse punta a portare in scena un testo che coinvolge il pubblico senza cadere in retoriche storiche, accelerando sul presente e sulle emozioni.

In scena in sala Chaplin sabato alle 21 e domenica alle 16 per Teatro+Tempo Presente “Una settimana di bontà 1975“: un testo dal linguaggio modernissimo che non racconta gli anni di piombo; produzione di Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse. Nasce come provocazione fin dal titolo, promettendo un’atmosfera che viene demolita scena dopo scena, per dar vita a un compendio spassosissimo dell’umana ferocia. "Mi sono reso conto – osserva il regista Emanuele Conte – di quanto fosse sconosciuto ai giovani di oggi il periodo degli anni di piombo. È possibile un confronto tra quel tempo e la nostra contemporaneità? Io penso di sì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si riflette con “Una settimana di bontà 1975“. Una discesa nel buio degli Anni di Piombo

Durante gli anni di piombo a Torino, ci sono state tensioni e momenti difficili.

Si riflette con Una settimana di bontà 1975. Una discesa nel buio degli Anni di Piombo

