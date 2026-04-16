Andrea Stramaccioni ha commentato la situazione attuale del club in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, sottolineando come le tensioni tra le mura di Trigoria siano persistenti da diversi mesi. L’allenatore ha chiesto maggiore chiarezza riguardo alle decisioni e alle strategie del club, senza usare giri di parole. La sua analisi si inserisce in un quadro di crescente attesa e incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Non è un temporale improvviso, ma una pioggia che cade da mesi. Andrea Stramaccioni, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, non usa giri di parole per spiegare la tensione che si respira tra le mura di Trigoria. Secondo l’ex tecnico giallorosso, il problema non è solo una dichiarazione fuori posto, ma una gestione che ha lasciato troppi interrogativi aperti. «Credo che lo sfogo di Ranieri sia stato solo la punta dell’iceberg. Mi spiego: i problemi ci sono da tanto tempo e hanno radici più profonde. Dalle incomprensioni sui giocatori da comprare – sia in estate che a gennaio – a un discorso sul progetto e sui rinnovi. Anche perché è da lì che si costruirà la Roma che verrà», spiega Stramaccioni, indicando come la mancanza di una programmazione condivisa sia il vero veleno di questa stagione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’analisi di Stramaccioni: “Friedkin, serve chiarezza”

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