Askatasuna Meloni Serve chiarezza da parte di tutti

La premier Meloni chiede chiarezza su quanto avviene in Italia. Durante una conferenza, ha detto che non si può tornare indietro e sta lavorando a norme più dure per evitare nuovi problemi. Ma ha anche sottolineato che il problema riguarda anche il cultura del paese, non solo le regole.

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che non si possa arretrare. Noi dobbiamo, e stiamo lavorando su questo, garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano, ma penso che sia anche un problema di humus culturale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Salvo Sottile dopo aver ricevuto questa mattina una delegazione di Farwest, il programma di approfondimento in onda questa sera alle 21:20 su Rai3. Meloni ha stretto la mano ed espresso solidarietà all’inviata Bianca Leonardi, aggredita insieme alla troupe da un gruppo di antagonisti durante il corteo per Askatasuna di sabato scorso a Torino.🔗 Leggi su Ildenaro.it

