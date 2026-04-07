Nel match tra Napoli e Milan, il risultato finale è stato di 1-0 in favore dei partenopei. La partita ha attirato molte critiche verso l'allenatore dei rossoneri, mentre un’analisi più approfondita mostra un quadro tattico diverso. Entrambe le squadre hanno mostrato diverse strategie e manovre durante i 90 minuti, con il Napoli che ha prevalso nel punteggio senza subire un attacco decisivo dal Milan.

Ancora una volta, dopo Napoli-Milan 1-0, i tifosi sono partiti a criticare Massimiliano Allegri, dopo un anno di sofferenze senza sconfitte. I rossoneri salutano lo Scudetto definitivamente e sicuramente il tecnico di Livorno non è stato impeccabile nelle scelte di ieri, in cui forse è mancato un po' di coraggio. Tuttavia, il problema più grande è sempre un altro: la squadra e la qualità dei giocatori, oltre alla condizione dei titolari. I rossoneri giocano senza attacco e non per scelta. I titolari di ieri erano di livello troppo basso, mentre i titolari teorici non stanno bene da inizio anno. Il risultato è un gioco buono, una manovra costruita bene e studiata, ma senza mai tirare o essere pericolosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Non abbiamo attacco! Analisi Napoli-Milan 1-0: Stramaccioni si sbaglia

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COLPA DI ALLEGRI NON ABBIAMO ATTACCO ANALISI NAPOLI-MILAN 1-0 STRAMACCIONI SI SBAGLIA

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