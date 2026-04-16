Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, ha riferito che lei e suo marito sono rimasti isolati nella loro casa di Isola Farnese, a Roma, a causa di una frana avvenuta l’8 gennaio. La coppia si trova ormai da quasi quattro mesi in questa condizione, che lei definisce “insostenibile”. La frana ha impedito loro di lasciare l’abitazione, creando una situazione di stallo che continua senza soluzione.

Una “situazione insostenibile” che va avanti ormai da quasi quattro mesi. Così Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass, descrive lo stato d’animo suo e del regista dopo la frana che l’8 gennaio ha isolato il borgo in cui vivono, Isola Farnese a Roma. “Sono residente del borgo, che è isolato da quattro mesi. Questo è l’unico accesso per entrare nel borgo, è una pertinenza privata che appartiene al castello -spiega Caterina Varzi a LaPresse -. Riusciamo a entrare grazie alla disponibilità del proprietario del castello e grazie anche alla scala metallica realizzata dal Comune. Non ci sono altre possibilità per accedere al borgo, sono quattro mesi che viviamo in una situazione insostenibile”, sottolinea.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, la moglie di Tinto Brass: "Prigionieri in casa da 4 mesi, situazione insostenibile"

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