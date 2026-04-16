Ieri, a Agnani e Colleferro, cittadini e rappresentanti di associazioni si sono incontrati per discutere dello stato del bacino del fiume Sacco. La bonifica dell’area, che risulta ancora in fase di attesa, è al centro di questo incontro. Non sono state prese decisioni ufficiali, ma l’attenzione si è concentrata sulle questioni ancora aperte riguardo alla gestione e alla tutela dell’ambiente.

Ambiente La protesta di EcoGiustizia Subito. Le associazioni chiedono anche lo stop all'ampliamento delle fabbriche di armi. E il 19 aprile nuovo presidio di No Kings e Stop ReArmEurope Ambiente La protesta di EcoGiustizia Subito. Le associazioni chiedono anche lo stop all'ampliamento delle fabbriche di armi. E il 19 aprile nuovo presidio di No Kings e Stop ReArmEurope Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Associazioni e cittadini si sono riuniti ieri ad Agnani e Colleferro per un nuovo appuntamento della campagna nazionale EcoGiustizia Subito promossa da Legambiente Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica Italiana e Libera.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Roma, il bacino del fiume Sacco attende ancora la bonifica

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