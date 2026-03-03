Porto di Riposto via libera alla bonifica del primo bacino

Il porto di Riposto ha ottenuto il via libera per la bonifica del primo bacino, permettendo la rimozione di ponteggi e detriti. La procedura, che era in stallo da tempo, potrà ora proseguire senza ulteriori ostacoli. La decisione riguarda esclusivamente le operazioni di pulizia e smantellamento delle strutture temporanee presenti nell’area. La ripresa delle attività di bonifica avviene in modo ufficiale e senza ritardi.

Si sblocca la situazione di stallo che da tempo interessava il primo bacino del porto di Riposto. È stata annunciata infatti l'imminente partenza degli interventi per rimuovere le cosiddette "opere morte", tra cui ponteggi e detriti che occupavano l'area compromettendone il decoro e la piena operatività. La mattinata odierna ha segnato un passaggio decisivo con una ricognizione tecnica preliminare, finalizzata alla definizione del cronoprogramma dei lavori. Elemento chiave per l'avvio delle attività è stato il formale dissequestro dell'area, ufficializzato durante l'incontro che ha preceduto la consegna dei lavori. Con la consegna ufficiale del cantiere alla ditta appaltatrice, i materiali rimossi verranno trasferiti in località Archi, in un'area comunale destinata allo stoccaggio temporaneo.