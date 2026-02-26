Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero L’integrazione e il rispetto reciproco non sono solo concetti teorici, ma pratiche quotidiane che trovano nel rettangolo verde il loro palcoscenico più naturale. Mercoledì 25 febbraio, l’AS Roma ha aperto le porte del proprio quartier generale, il Centro Sportivo Fulvio Bernardini, per ospitare un evento che va ben oltre la semplice competizione agonistica. La sesta tappa della Philadelphia Junior Cup Keep Racism Out ha trasformato Trigoria in un laboratorio di civiltà, dove il calcio giovanile si è fatto portavoce di un messaggio necessario: l’eradicazione del razzismo e di ogni forma di pregiudizio dal mondo dello sport e della società civile. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma, Neil El Aynaoui incontra i giovani: il calcio contro il razzismo

